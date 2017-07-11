РосСМИ сообщили о планах Кремля выслать 30 американских дипломатов

Москва определилась с ответными мерами в адрес Вашингтона в вопросе с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел России.

29 декабря 2016 года США приняли решение о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипмиссий в ответ "на кампанию по притеснению американских дипломатов в Москве".

29 июня 2017 года газета Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить список уступок, на которые могут пойти США в отношениях с Россией, в том числе среди возможных вариантов значится возвращение "дипломатических дач" в Нью-Йорке и Мэриленде.

О том, что официальный Вашингтон не намерен снимать арест с российской собственности на территории США, изданию ранее рассказал источник.

Так, в качестве зеркальных мер Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России – дачу в Серебряном Бору и складское помещение в Москве. "Известия" пишут, что резиденцию посла США "Спасо-хаус" и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не планируют.

Собеседник издания рассказал, что существует предварительная договоренность о встрече замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Однако если компромисс не будет найден, Москва пойдет на такие меры.