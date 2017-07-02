В Лондоне прошел многотысячный митинг против правительства Мэй (фото)
Участники акции направились к Парламентской площади, где перед ними выступил лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин.
В Лондоне несколько тысяч человек провели марш против политики кабинета премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Участники акции требовали отставки правительства.
Пришедшие на марш держали в руках плакаты с призывами отказаться от политики сокращения государственных расходов - начиная от сферы здравоохранения и заканчивая полицией.
Участники акции направились к Парламентской площади, где перед ними выступил лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин. Он заявил, что правительственная программа особенно жестока к самым бедным слоям населения.
Организаторами акции выступили профсоюзы.
Недовольство правительством Мэй усилилось на фоне недавних терактов в Британии, а также пожара в многоэтажном доме Лондона. Кроме того, согласно опросам, многие британцы не поддерживают план премьера о жестком Brexit и хотели бы проведения повторного референдума о выходе Британии из состава ЕС.