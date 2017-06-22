Туск оценил сложность переговоров по Brexit

Президент Европейского Совета Дональд Туск назвал переговоры о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из ЕС наиболее сложным процессом, к которому ЕС хорошо подготовлен.

Об этом президент Европейского Совета заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

"Как мы знаем, переговоры по Brexit начались три дня назад. Это наиболее сложный процесс, к которому ЕС хорошо подготовлен. Мы можем слышать разные прогнозы, которые звучат от разных людей о возможных последствиях этих переговоров - жесткий Brexit, мягкий Brexit или никакого соглашения", - сказал Туск.

При этом он рассказал, что некоторые его британские друзья спрашивают, можно ли Brexit вернуть в обратное направление, чтобы Великобритания осталась членом Евросоюза.

Читайте такжеЕлизавета II: Великобритания погрузилась в "мрачные настроения"

"Я сказал им, что на самом деле, Европейский Союз был построен на мечтах, которые казалось было невозможно достичь. Поэтому, кто знает? Вы можете сказать, что я мечтатель, но я не единственный", - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, во время первого дня переговоров по выходу Великобритании из состава Европейского Союза в понедельник, 19 июня, представители Лондона и Брюсселя согласовали ключевые приоритеты на переговорах, а также план работы на ближайшие несколько месяцев.

Стороны согласовали расписание следующих четырех раундов переговоров, которые будут проходить в течение одной недели каждого из четырех последующих месяцев. Очередные этапы переговоров начнутся 17 июля, 28 августа, 18 сентября и 9 октября и продлятся одну неделю в месяц. Стороны сосредоточатся на ключевых вопросах, связанных с выходом Великобритании из ЕС. В частности, как говорится в утвержденном во время встречи документе, во время следующих этапов переговоров будут обсуждаться вопросы прав граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев, проживающих в ЕС, финансовые обязательстве Лондона перед ЕС, а также вопросы границы между Соединенным Королевством и ЕС на острове Ирландия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС на этой неделе внесет предложение по будущему статусу граждан Евросоюза в Соединенном Королевстве. Великобритания выходит из общего рынка ЕС и Таможенного союза, чтобы иметь возможность заключить соглашения о свободной торговле со странами за пределами ЕС.