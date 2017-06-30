Берлин облачился в цвета радуги: в столице Германии празднуют легализацию гей-браков (фото, видео)

Под Брандебурзькими воротами в центре немецкой столицы люди празднуют решение парламента в пользу легализации однополых браков.

Парламент Германии проголосовал за реформу, позволяющую гомосексуальным мужчинам и женщинам заключать юридически полноценные браки и усыновлять детей.

К людям, которые приветствуют решение Бундестага, вышел главный конкурент Ангелы Меркель на предстоящих выборах Мартин Шульц.

"Я доволен, что в итоге справедливость восторжествовала. Мы празднуем брак для всех у Бранденбургских ворот!" - написал Шульц в своем Twitter.

Посольство Германии в Украине также приветствовало парламентское решение.

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Голосование состоялось, после того как в начале недели канцлер Германии Ангела Меркель, в ходе своей кампании 2013 года выступавшая против голосования по гей-бракам, сменила позицию.

Меркель заявила, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею "Христианско-демократического союза" голосовали по вопросу "так, как велит им совесть".

Меркель сделала свое заявление на вечеринке женского журнала "Бригитте". Меркель объяснила это тем, что недавно произошло событие, "изменившее ее жизнь", имея в виду свою недавнюю встречу с лесбийской парой, усыновившей восьмерых детей.