Несколько тысяч демонстрантов требовали отставки президента Грузии

В центре грузинской столицы состоялся митинг при участии нескольких тысяч человек, который организовали несколько неправительственных организаций, которые считают себя неполитичными.

Как сообщает Радио Свобода, демонстранты требовали отставки Михаила Саакашвили с должности президента, чтобы, по словам организаторов, защитить демократию в стране.

По сообщению, лидеры этих неправительственных неполитичных организаций после митинга будут встречаться с лидерами политической оппозиции Грузии, которые планируют начать свои протесты 9 апреля.