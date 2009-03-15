Несколько тысяч демонстрантов требовали отставки президента Грузии
20:13, 15 марта 2009Мир
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Протесты начнут 9 апреля
В центре грузинской столицы состоялся митинг при участии нескольких тысяч человек, который организовали несколько неправительственных организаций, которые считают себя неполитичными.
Как сообщает Радио Свобода, демонстранты требовали отставки Михаила Саакашвили с должности президента, чтобы, по словам организаторов, защитить демократию в стране.
По сообщению, лидеры этих неправительственных неполитичных организаций после митинга будут встречаться с лидерами политической оппозиции Грузии, которые планируют начать свои протесты 9 апреля.
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