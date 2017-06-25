В Египте горел старейший в стране зоопарк Гизы
14:22, 25 июня 2017Мир
391 0
Пожар возник в деревянной будке на территории зоопарка
О масштабы пожара не сообщается / Excurser.ru
В египетской столице, городе Каире произошел пожар на территории старейшего зоопарка страны - Гизы, пишет Al-Arabiya.
Отмечается, что пожар возник в деревянной будке на территории зоопарка, после чего огонь перекинулся на деревья.
Читайте такжеВ России горел атомный ледокол "Ямал"
Сейчас о масштабах пожара и пострадавших не сообщается. Однако отмечается, что эвакуация не проводилась.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter