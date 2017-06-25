В Египте горел старейший в стране зоопарк Гизы

14:22, 25 июня 2017
Мир
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Пожар возник в деревянной будке на территории зоопарка

О масштабы пожара не сообщается / Excurser.ru

В египетской столице, городе Каире произошел пожар на территории старейшего зоопарка страны - Гизы, пишет Al-Arabiya.

Отмечается, что пожар возник в деревянной будке на территории зоопарка, после чего огонь перекинулся на деревья.

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Сейчас о масштабах пожара и пострадавших не сообщается. Однако отмечается, что эвакуация не проводилась.

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Теги: #пожар в зоопарке#зоопарк Гизы