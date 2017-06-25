В Ньюкасле автомобиль врезался в толпу людей (видео)

Автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в британском Ньюкасле. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.

Читайте такжеВодитель автомобиля, который протаранил фургон полиции в Париже, мертв - СМИ

"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.

Car 'ploughs into families gathering for Eid prayers' near Newcastle mosque https://t.co/niMA2YJET7pic.twitter.com/2282AumuGW — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 25, 2017

Daily Star сообщает, что могли пострадать до семи человек. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.

По сообщениям полиции, пострадали 5 человек, задержана подозреваемая, версия теракта не рассматривается.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.

A police cordon is up around the back of the sports centre. A red car is in the middle of it. pic.twitter.com/7wmwG25G1L — Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017