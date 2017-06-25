В Ньюкасле автомобиль врезался в толпу людей (видео)
В результате инцидента пострадали пять человек, рассказали в полиции.
Автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в британском Ньюкасле. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.
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"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.
Car 'ploughs into families gathering for Eid prayers' near Newcastle mosque https://t.co/niMA2YJET7pic.twitter.com/2282AumuGW— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 25, 2017
Daily Star сообщает, что могли пострадать до семи человек. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.
По сообщениям полиции, пострадали 5 человек, задержана подозреваемая, версия теракта не рассматривается.
"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.
A police cordon is up around the back of the sports centre. A red car is in the middle of it. pic.twitter.com/7wmwG25G1L— Sara Nichol (@SaraNichol10) June 25, 2017
İngiltere Newcastle'da Westgate Road bölgesinde bayramlaşan Müslümanların üzerine sürülen araç sonrası yaşananlar yayınlandı. pic.twitter.com/6Ad5AHp7AJ— Az Önce Oldu (@azonceoldu) June 25, 2017