В Ньюкасле автомобиль врезался в толпу людей (видео)

13:04, 25 июня 2017
Мир
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В результате инцидента пострадали пять человек, рассказали в полиции.

Автомобиль врезался в группу людей возле мечети / Скриншот

Автомобиль въехал в толпу людей возле мечети в британском Ньюкасле. Об этом сообщила в своем Twitter газета The Daily Mail.

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"Автомобиль проехал сквозь группу людей, собравшихся на религиозный праздник возле мечети Ньюкасла", - сказано в сообщении.

Daily Star сообщает, что могли пострадать до семи человек. По данным издания, среди пострадавших могли быть дети.

По сообщениям полиции, пострадали 5 человек, задержана подозреваемая, версия теракта не рассматривается.

"Полиция арестовала женщину 42 лет, в настоящее время она находится в предварительном заключении", - говорится в заявлении полиции.

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Теги: #авто врезалось в толпу#задержание водителя