Переговоры по "брекситу" могут перенести из-за пожара в Лондоне

Британские консерваторы и Демократическая юнионистская партия, которые проводят переговоры о сотрудничестве в парламенте, решили отложить объявление о результатах диалога из-за пожара в жилом доме на западе Лондона.

Представители Консервативной партии и ДЮП решили, что сейчас неподходящий момент для оглашения деталей соглашения между партиями. Об этом Би-би-си рассказали источники в Демократической юнионистской партии.

По данным источников, консерваторам и ДЮП удалось согласовать многие условия сотрудничества и сейчас переговоры находятся на завершающей стадии, когда стороны уточняют детали соглашения.

Читайте такжеПожар в Лондоне: спасатели назвали возможную причину быстрого распространения огня в высотке (видео)

Предположительно, о результатах переговоров тори и ДЮП будет объявлено в конце недели. Это означает, что начало переговоров о выходе Британии из Евросоюза также, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок.

Ранее министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис заявлял, что, хотя в свете плохих результатов выборов для консерваторов значительную часть программных обещаний придется пересмотреть, сам "брексит" пересмотрен не будет. Министр добавил, что намерен начать переговоры по "брекситу" с представителями ЕС уже на следующей неделе.

Досрочные парламентские выборы в Британии, объявленные премьер-министром Терезой Мэй, были призваны усилить позиции правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату. Консерваторы хотя и остались самой крупной партией в нижней палате, однако потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для формирования правительства.

Однако большинства не набрали и другие партии, и тогда заговорили о "подвешенном парламенте", когда ни одна партия не может принимать решения самостоятельно, без поддержки других. Такое в Британии случалось всего дважды за последние 100 лет.

Таким образом, партия, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, была вынуждена искать союзника по правящей коалиции.

Пожар в многоэтажном жилом доме в британской столице начался в ночь на среду и продолжается уже несколько часов. Пожарные сообщают, что есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. По данным местных властей, до 600 человек могли находиться в здании в момент возгорания.