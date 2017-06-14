Трамп сегодня празднует день рождения и впервые разрежет торт в Белом доме

Сегодня свой 71-й день рождения празднует один из самых влиятельных и скандальных мужчин мира - 45-й президент США Дональд Трамп. Это будет первый день рождения, который политик проведет в Белом доме. Организацией празднования занимается первая леди страны Мелания. "Завтрак с 1+1" узнал, каким может быть празднование.

Читайте такжеТрамп продлил санкции против властей БеларусиСвои дни рождения Дональд Трамп обычно празднует в кругу семьи и с близкими друзьями. На этот раз исключения тоже не будет. А вот разрезать именинный торт Трамп впервые будет под крышей Белого дома.

Супруга Мелания уже сделала Трампу один подарок. Она вместе с 11-летним сыном Бэроном наконец переехала в Вашингтон, поближе к мужу.

А вот чем будет радовать на праздничной вечеринке пока не известно. Однако еще на прошлой неделе Мелания разослала письма всем "верным друзьям" президента США с просьбой помочь сделать этот день поистине незабываемым. Чтобы это произошло первой леди и поварам Белого дома придется очень постараться, ведь предыдущие праздничные вечеринки Трампа поставили высокую планку.

Как пишет Washington Post, например, свой 42-й день рождения Дональд Трамп праздновал с космическим кораблем, световым шоу и волшебниками. На 50-летие он получил шоколадный торт украшенный фигурками всех его небоскребов, а ту вечеринку посетили 400 гостей. А в 2005 году он задул свечи на 5-метровом торте в казино в Атлантик-сити в обществе Памелы Андерсон.

Напомним, ранее Трамп участвовал в свадебной вечеринке в гольф-клубе своей компании в Нью-Джерси. Критики уже успели обвинить его в использовании влияния своего бизнеса на рынке. Фотографии президента используются в рекламной кампании гольф-клуба.