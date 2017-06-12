Баррикады у Кремля: как Москва готовится к митингам (фото, видео)

09:04, 12 июня 2017
Мир
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В сети показали фото с улицы Тверской в Москве, где состоится антикоррупционный митинг российского оппозиционера Алексея Навального.

Улица Тверская в Москве / twitter.com/aavst

Ранее Навальный рассказал о переносе митинга против коррупции с проспекта Сахарова и на Тверскую улицу. По его словам, решение было принято после того, как организаторы не смогли найти подрядчика, который установил бы сцену на проспекте, где акция была согласована с московской мэрией.

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Акции на Тверской улице не согласованы.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

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Теги: #акции против коррупции в РФ