Баррикады у Кремля: как Москва готовится к митингам (фото, видео)

Ранее Навальный рассказал о переносе митинга против коррупции с проспекта Сахарова и на Тверскую улицу. По его словам, решение было принято после того, как организаторы не смогли найти подрядчика, который установил бы сцену на проспекте, где акция была согласована с московской мэрией.

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Акции на Тверской улице не согласованы.

Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.

Тверская, кстати, вполне готова к митингам pic.twitter.com/UFLmyVxSK4 — RIP Новости (@riarip) June 12, 2017