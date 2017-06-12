Баррикады у Кремля: как Москва готовится к митингам (фото, видео)
В сети показали фото с улицы Тверской в Москве, где состоится антикоррупционный митинг российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее Навальный рассказал о переносе митинга против коррупции с проспекта Сахарова и на Тверскую улицу. По его словам, решение было принято после того, как организаторы не смогли найти подрядчика, который установил бы сцену на проспекте, где акция была согласована с московской мэрией.
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Акции на Тверской улице не согласованы.
Как сообщал УНИАН, на 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками. Общее число возможных участников акции организаторы оценили в 15 тысяч человек.
Праздничная Тверская #деньроссииpic.twitter.com/8kppdIpXi6— Kuharez (@Newesprod) June 11, 2017
Тверская. Них*я себе pic.twitter.com/CZ3aJNwpRb— Экономика РФ (@PutinsEconomy) June 11, 2017
Тверская, кстати, вполне готова к митингам pic.twitter.com/UFLmyVxSK4— RIP Новости (@riarip) June 12, 2017
Тверская сейчас: pic.twitter.com/dC8LuSJDEl— Андрей Филин (@Barsyaka1) June 12, 2017
#12июня#митинг#барнаулhttps://t.co/PJghQGkxv5— Newx (@newxjob) June 12, 2017
Митинг 12 июня в Краснодаре https://t.co/ktEc6Hqoz0— Свободные Медиа (@freemedia_su) June 12, 2017