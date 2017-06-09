В ЕС пригрозили Великобритании жесткими временными рамками в переговорах по Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск, который будет курировать переговоры ЕС о выходе Великобритании из ЕС, предупредил, что Лондону грозят жесткие временные рамки для завершения переговоров, пишет Reuters.

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"Мы не знаем, когда начинаются переговоры о Brexit. Мы знаем, когда они должны закончиться. Делайте все возможное, чтобы избежать ситуации, в которой "не будет соглашения", если не будет переговоров", - подчеркнул Туск.

Как сообщал УНИАН ранее, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Британию ожидает так называемый подвешенный парламент. Согласно последним данным, после объявления 635 из 650 мест, консерваторы получают 308 депутатских мест (по состоянию на 8.20 утра по киевскому времени), потеряв 11. На 28 мандатов увеличивается фракция лейбористов – до 259.