Легендарный Playboy переснял обложки журнала с моделями через 30 лет (фото)

14:39, 08 июня 2017
Мир
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В целом журнал переснял обложки с семью моделями 1970-1980-х лет

В целом журнал переснял 7 обложек / фото twitter.com/eprotothema

Легендарный мужской журнал Playboy переснял обложки через 30 лет с теми же моделями. Об этом сообщает protothema.

сайт huffingtonpost.Калифорния

Отмечается, что модели позировали в тех же образах, что и несколько десятилетий назад.

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сайт huffingtonpost.Калифорния

сайт huffingtonpost.Калифорния
сайт huffingtonpost.Калифорния

В целом журнал переснял семь обложек с Кимпберли Хефнер, Шарлоттой Кемп, Джордж Кейси, Моник Пьер, Рене Тенисон, Кэндес Коллинз и Лизой Мэтьюз были переснятая фотографами Беном Миллером и Райаном Лоури специально для Playboy.

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Теги: #Playboy переснял обложки