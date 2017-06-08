Легендарный Playboy переснял обложки журнала с моделями через 30 лет (фото)

Легендарный мужской журнал Playboy переснял обложки через 30 лет с теми же моделями. Об этом сообщает protothema.

Отмечается, что модели позировали в тех же образах, что и несколько десятилетий назад.

Читайте такжеЖурнал Playboy восстанавливает традицию публикации фото обнаженных моделей

В целом журнал переснял семь обложек с Кимпберли Хефнер, Шарлоттой Кемп, Джордж Кейси, Моник Пьер, Рене Тенисон, Кэндес Коллинз и Лизой Мэтьюз были переснятая фотографами Беном Миллером и Райаном Лоури специально для Playboy.