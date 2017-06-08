Легендарный Playboy переснял обложки журнала с моделями через 30 лет (фото)
14:39, 08 июня 2017Мир
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В целом журнал переснял обложки с семью моделями 1970-1980-х лет
В целом журнал переснял 7 обложек / фото twitter.com/eprotothema
Легендарный мужской журнал Playboy переснял обложки через 30 лет с теми же моделями. Об этом сообщает protothema.
huffingtonpost.ca
Отмечается, что модели позировали в тех же образах, что и несколько десятилетий назад.
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huffingtonpost.ca
huffingtonpost.ca
huffingtonpost.ca
В целом журнал переснял семь обложек с Кимпберли Хефнер, Шарлоттой Кемп, Джордж Кейси, Моник Пьер, Рене Тенисон, Кэндес Коллинз и Лизой Мэтьюз были переснятая фотографами Беном Миллером и Райаном Лоури специально для Playboy.
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