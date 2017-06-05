Стрельбу в Орландо мог открыть недовольный работник компании, сам он мертв - СМИ

17:27, 05 июня 2017
Мир
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В Орландо в офисном здании произошла стрельба, есть погибшие.

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В американском городе Орландо произошла стрельба в офисном здании.

По сообщению управления местного шерифа, в результате погибли несколько человек.

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Местный телеканал WPLG Local 10 сообщает без указания источника, что стрелявший был недовольным сотрудником компании, в офисе которой произошла стрельба. По данным журналистов, он мертв.

Как пишет Orlando Sentinel, на улице Форсайт-Роуд, где, по данным властей, произошла стрельба, находятся офисы компаний и промышленные предприятия.

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Теги: #стрельба в Орландо