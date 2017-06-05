Стрельбу в Орландо мог открыть недовольный работник компании, сам он мертв - СМИ
17:27, 05 июня 2017Мир
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В Орландо в офисном здании произошла стрельба, есть погибшие.
Стрельба в Орландо / Twitter
В американском городе Орландо произошла стрельба в офисном здании.
По сообщению управления местного шерифа, в результате погибли несколько человек.
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Местный телеканал WPLG Local 10 сообщает без указания источника, что стрелявший был недовольным сотрудником компании, в офисе которой произошла стрельба. По данным журналистов, он мертв.
Как пишет Orlando Sentinel, на улице Форсайт-Роуд, где, по данным властей, произошла стрельба, находятся офисы компаний и промышленные предприятия.
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