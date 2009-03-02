Министр нефти Ирака хочет получить больше власти

Министр нефти Ирака Хуссейн аль-Шахристани хочет получить больше власти для своего министерства, чтобы более эффективно управлять обширными запасами "черного золота" в стране. Он отметил, что хотел бы видеть свое министерство более независимым.

По словам Х.аль-Шахристани, этот шаг - только часть программы по поддержке национальной нефтяной отрасли, передает Associated Press.