"Несчастная Хилари": Трамп назвал Клинтон "ужасным кандидатом", комментируя ее поражение
Трамп отметил, что своими обвинениями Клинтон пытается оправдать собственную неудачу.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Хиллари Клинтон, возложившей ответственность за свое поражение на выборах на Facebook и Национальный комитет демократической партии. Свое мнение он высказал в Twitter.
Трамп отметил, что своими обвинениями Клинтон пытается оправдать собственную неудачу. «Нечестная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме самой себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом», - заявил Трамп.
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На конференции в Калифорнии Хиллари Клинтон заявила, что часть вины за ее поражение на выборах лежит на социальной сети Facebook, с помощью которой распространялись «ложные новости». Кроме того она отметила, что по ее мнению, недостаточную поддержку в борьбе с Трампом ей оказал Национальный комитет демократической партии.
Ранее, 2 мая, Хиллари Клинтон возложила часть ответственности за поражение на российских хакеров, которые взломали сервера Демократической партии, и экс-директора ФБР Джеймса Коми, который публично объявил о расследовании по делу электронной переписки Клинтон. Кроме того, она отметила, что еще одной причиной могло быть «женоненавистничество».