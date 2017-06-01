"Несчастная Хилари": Трамп назвал Клинтон "ужасным кандидатом", комментируя ее поражение

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Хиллари Клинтон, возложившей ответственность за свое поражение на выборах на Facebook и Национальный комитет демократической партии. Свое мнение он высказал в Twitter.

Трамп отметил, что своими обвинениями Клинтон пытается оправдать собственную неудачу. «Нечестная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме самой себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом», - заявил Трамп.

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На конференции в Калифорнии Хиллари Клинтон заявила, что часть вины за ее поражение на выборах лежит на социальной сети Facebook, с помощью которой распространялись «ложные новости». Кроме того она отметила, что по ее мнению, недостаточную поддержку в борьбе с Трампом ей оказал Национальный комитет демократической партии.

​Ранее, 2 мая, Хиллари Клинтон возложила часть ответственности за поражение на российских хакеров, которые взломали сервера Демократической партии, и экс-директора ФБР Джеймса Коми, который публично объявил о расследовании по делу электронной переписки Клинтон. Кроме того, она отметила, что еще одной причиной могло быть «женоненавистничество».