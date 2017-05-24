За терактом в Манчестере стоит целая сеть - полиция

В нападении на "Манчестер Арене" была задействована целая террористическая сеть, заявили в среду, 24 мая, в британской полиции. "Я думаю, что понятно, что мы расследуем деятельность сети", - заявил шеф полиции Манчестера Иэн Гопкинс в ответ на вопрос, разыскивает полиция человека, который изготовил бомбу, с помощью которой был совершен теракт, сообщает DW.

Кроме того, Гопкинс сообщил, что среди жертв нападения есть женщина-полицейская, которая во время посещения концерта Арианы Гранде находилась не при исполнении служебных обязанностей. Он также подтвердил, что в настоящее время по подозрению в причастности к подготовке теракта были задержаны четверо человек.

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Напомним, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером во вторник полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера в течение последних как минимум десяти лет.