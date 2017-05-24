Манчестерский смертник за несколько дней до теракта вернулся из Ливии - СМИ

Салман Абеди, которого называют исполнителем кровавого теракта на стадионе в Манчестере, недавно побывал в Ливии. Об этом сообщает The Guardian.

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The Times, ссылаясь на школьного друга Абеди пишет, что мужчина уехал три недели назад и вернулся в Британию всего за несколько дней до атаки.

Предполагаемый террорист был британцем, но корни его семьи – ливийские. Издание предполагает, что отец Абеди находится в Триполи.

The Sun сообщает, что манчестерский смертник использовал поездки в Ливию, чтобы оттуда добираться в Сирию. Эта информация пока не получила подтверждения.

Как сообщалось ранее, Абеди родился в Великобритании в семье ливийцев. Соседи рассказали, что парень проявлял "странное поведение" за несколько недель до совершения убийства 22 человек. По их словам, было слышно, как 22-летний нападающий "распевал исламские молитвы на улице" возле своего дома в южной части города.

Полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или он был сообщником более широкой террористической сети.

Как сообщал УНИАН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщило, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В то же время разведка США пока не подтверждает связь между "Исламским государством" и террористом-смертником в Манчестере.

В результате теракта в Манчестере были ранены по меньшей мере 119 человек. Среди пострадавших 59 человек были госпитализированы, в том числе 12 детей. Еще 60 человек получили медицинскую помощь на месте.