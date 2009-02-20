НАТО: Украине не стоит беспокоиться за Барака Обаму

Новая администрация Президента США Барака ОБАМЫ не отойдет от определенного НАТО курса относительно евроатлантических перспектив Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Кракове после заседания министров обороны стран НАТО руководитель военного ведомства США Роберт ГЕЙТС.

Он, в частности, ответил на вопрос украинских журналистов о возможных изменениях в отношении США к перспективам вступления Украины в НАТО в связи с изменением администрации США.

Р.ГЕЙТС в который раз подчеркнул, что Альянс выразил свое отношение к евроатлантическим перспективам Украины на саммите в апреле 2008 года и на заседании министров иностранных дел стран НАТО в декабре 2008 года.

В то же время, Р.ГЕЙТС подчеркнул, что сегодня украинская власть, учитывая такую позицию Альянса, должна сама определить пути своего дальнейшего продвижения в НАТО.

«Я считаю, что не стоит беспокоиться о том, что новая администрация США отойдет от определенных решений НАТО относительно евроатлантических перспектив Украины», - сказал Р.ГЕЙТС.