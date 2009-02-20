Премьер Латвии ушел в отставку

Премьер-министр Латвии Иварс ГОДМАНИС подал в отставку в связи с экономической ситуацией в стране.

Как сообщает украинская служба радио «Свобода», сегодня Президент Латвии Валдис ЗАТЛЕРС принял заявление И.ГОДМАНИСА об отставке.

Увольнения премьера требовали партии-партнеры по правящей коалиции, мотивируя неспособностью нынешнего правительства противостоять экономическому кризису.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, накануне И.ГОДМАНИС находился с визитом в Минске.

Во время встречи с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО премьер-министр Латвии подчеркнул, что та ситуация, которая сложилась в мире, обязывает страны интенсифицировать сотрудничество. По словам И.ГОДМАНИСА, Латвия может предложить Беларуси свои конкурентоспособные услуги, в частности, по использованию портов, железнодорожной инфраструктуры.

И.ГОДМАНИС также предложил А.ЛУКАШЕНКО совместно разработать дополнительные механизмы стимулирования для расширения экспорта и импорта.