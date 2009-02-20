В Египте погибли двое украинцев, двое белоруссов и россиянин

Вследствие авиакатастрофы Ан-12 в Египте погибли двое граждан Украины, двое граждан Беларуси и гражданин России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, Посольство Украины в Арабской Республике Египет сообщило дополнительную информацию относительно катастрофы 20 февраля в аэропорту г. Луксор самолета Ан-12 авиакомпании Aerolift (ЮАР), выполнявшего рейс в Украину для прохождения технического осмотра.

Согласно уточненной информации, полученной дипучреждением от представителя Volcan Air (подразделение компании Aerolift), на борту самолета в момент катастрофы находились двое граждан Украины, двое граждан Беларуси и один гражданин России.

В данный момент компания-владелец планирует отправить в Египет своего представителя, который в координации с Посольством Украины в Египте будет осуществлять комплекс мероприятий с целью обеспечения репатриации останков пилотов и выяснения обстоятельств трагедии.

Дело находится на особом контроле в посольствах Украины в АРЕ, ЮАР и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Украины сообщало, что сегодня в 04.10 по местному времени, после взлета в аэропорту г. Луксор в момент набора высоты потерпел катастрофу самолет Ан-12 с пятью членами экипажа на борту, которые, по предварительной информации, являются гражданами Украины.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Aerolift (ЮАР) и выполняло рейс из Уганды в Украину и было вынуждено осуществить посадку в Луксоре с целью дозаправки. Вследствие падения самолета погибли все члены экипажа.

Ранее также сообщалось, что в состав экипажа самолета входили четверо граждан Беларуси и один гражданин Украины.