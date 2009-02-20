Президент Киргизии подписал закон о закрытии авиабазы США

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ сегодня подписал принятый накануне парламентом закон о денонсации соглашения с США по авиабазе «Манас».

Как передает NEWSru.com, об этом сообщает пресс-служба главы Киргизского государства.

"Закон вступает в силу со дня подписания", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что уже в ближайшее время МИД Киргизии направит в Вашингтон соответствующее уведомление, и воинские подразделения США в течение 180 дней обязаны будут покинуть пределы республики.

Власти Киргизии не боятся, что решение о закрытии базы приведет к обострению взаимоотношений с США и НАТО. "Никаких политических разногласий у нас с США нет, речь идет только об экономической составляющей", - заявил на днях К.БАКИЕВ.

Напомним, сразу после данного в Москве обещания закрыть американскую базу он получил от России обещание безвозмездно предоставить 150 млн. долларов экономической помощи и еще 2 млрд. долларов в качестве кредитов.

К.БАКИЕВ ранее заверил, что республика останется "активным членом антитеррористической коалиции и продолжит сотрудничество с входящими в нее странами в борьбе с современными вызовами и угрозами международному сообществу". При этом, по словам министра иностранных дел Кадырбека Сарбаева, БИШКЕК "не ведет никаких переговоров" с Вашингтоном о возможности дальнейшего использования американскими военными базы "Манас".

В ближайшие дни киргизские депутаты также рассмотрят проекты законов о денонсации договоров о размещении в Манасе военнослужащих еще 11 государств, с которыми Бишкек в 2001 году подписал соответствующие соглашения. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Польше, Турции, Италии, Испании, Нидерландах, Франции и Южной Корее.

По мнению министра обороны США Роберта ГЕЙТСА, Россия пытается извлечь выгоду из всех аспектов, связанных с закрытием американской авиабазы "Манас" в Киргизии.

Указанная авиабаза имеет важное значение для переброски грузов и военнослужащих из США в Афганистан, где военное присутствие американцев в ближайший год планируется увеличить вдвое. Действующая по мандату ООН авиабаза коалиционных сил была открыта в Киргизии в декабре 2001 года.

В то же время 19 февраля находящийся в Польше министр обороны США Р.ГЕЙТС заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть вопрос об увеличении арендной платы за авиабазу «Манас». Он сообщил, что переговоры о будущем базы продолжаются. Вместе с тем, по словам Р.ГЕЙТСА, эта база не является незаменимой, и одновременно идут переговоры с другими странами.