Владелец телеканала в США отрубил голову жене

Появились первые заявления в деле громкого убийства в Нью-Йорке. Владелец мусульманского телеканала оказался за решеткой, за то, что отрубил голову жене, передает 5 канал.

Адвокат задержанного в среду заявил - убийство не имеет отношения к культурным традициям мусульман. Раньше мотивы поступка 44-летнего Муззамила Гассана объясняли обычаем, какой позволяет обезглавить жену за измену. Адвокат опроверг эти объяснения, но мотивов преступления так и не назвал.

Полиция заявила, что погибшая Аасия Гассан не раз обращалась к стражам порядка с просьбой защитить ее от жестокого поведения мужа. А за неделю до смерти - подала на развод. Двое детей супругов Гассан сейчас живут с бабушкой.

Исламское сообщество Северной Америки призвало местных мусульманских лидеров предостеречь свою паству от домашнего насилия.