Уникальные бриллиантовые серьги продали на аукционе за $57,5 миллионов (видео)

Самую дорогую пару сережек продали на аукционе за 57,5 миллионов долларов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Украшения весят по 16 карат и, по словам ювелиров, не имеют ни одного изъяна в огранке. "Аполлон" и "Артемида", так называются драгоценности, абсолютно идентичны. Отличаются только цветом: "Аполлон" - голубой, а "Артемида" - розовая.

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Как сообщал УНИАН, ранее на аукционе в Великобритании за $230 тысяч продали шубу стюардессы с "Титаника".