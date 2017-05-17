Уникальные бриллиантовые серьги продали на аукционе за $57,5 миллионов (видео)
13:58, 17 мая 2017Мир
998 0
Украшения весят по 16 карат.
Найдорожчу пару сережок продали на аукціони за 57,5 мільйонів доларів
Самую дорогую пару сережек продали на аукционе за 57,5 миллионов долларов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Украшения весят по 16 карат и, по словам ювелиров, не имеют ни одного изъяна в огранке. "Аполлон" и "Артемида", так называются драгоценности, абсолютно идентичны. Отличаются только цветом: "Аполлон" - голубой, а "Артемида" - розовая.
Читайте такжеОригинал страницы комикса о Тинтине продан в Париже за 753 тысячи евро
Как сообщал УНИАН, ранее на аукционе в Великобритании за $230 тысяч продали шубу стюардессы с "Титаника".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter