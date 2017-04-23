На аукционе в Великобритании за $230 тысяч продали шубу стюардессы с "Титаника"

Шуба, которую носила стюардесса затонувшего «Титаника» Мейбл Беннетт, продана на аукционе памяти «Титаника», который проводится в Henry Aldridge&Son в Британии за 181 тыс. фунтов стерлингов ($232 тыс.), передает Xinhua.

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Ранее сообщалось, что эксперты заявили о возможной продаже шубы за 80 тыс. фунтов стерлингов (до $102 тыс.) на данном аукционе.

Беннетт схватила свою шубу, чтобы накинуть на ночную рубашку, когда к терпящему бедствие «Титанику» прибыли спасательные шлюпки.

Стюардесса, работавшая в первом классе «Титаника», также носила эту шубу на борту судна Red Star Line SS Lapland, на котором транспортировали оставшихся в живых пассажиров «Титаника» в Британию.

Семья Беннетт продала шубу в 1999 году, после чего она выставлялась в музее в США.