ВОЗ назвала страну, жители которой пьют спиртного больше всех в мире

Жители Литвы являются мировыми лидерами по потреблению алкоголя, свидетельствуют данные прошлого года. Об этом заявил представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Гауден Галеа, передает Delfi.

По словам директора Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 литров алкоголя.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", - заявил он журналистам.

Читайте такжеМинистр образования Швеции ушла в отставку из-за двух бокалов вина

На втором месте расположилась Беларусь, где на каждого жителя страны приходится около 15 литров алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 литров на каждого жителя страны).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 литров на каждого жителя. Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе

Как сообщал УНИАН, в России из-за роста алкоголизма хотят запретить одеколон в больших флаконах.