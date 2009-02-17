Обанкротилась сеть казино миллиардера Дональда Трампа

Сеть казино американского миллиардера Дональда Трампа Trump Entertainment Resorts подала в суд заявление о банкротстве, сообщает BBC News. Заявление было подано в соответствии с 11-й статьей закона США о банкротстве. Согласно документу, сеть казино попросила защиты от кредиторов. Общая задолженность компании оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

В начале февраля основатель сети казино Дональд Трамп объявил о своем уходе из совета директоров компании. По его словам, причиной этому стали разногласия с другими акционерами Trump Entertainment Resorts. В частности, Трамп настаивал на том, что компания не должна подавать заявление о банкротстве.

Это уже не первое банкротство, о котором объявляет Trump Entertainment Resorts. Первое подобное заявление компания подала в ноябре 2004 года, когда накопила около 1,8 миллиарда долларов долгов. При этом Дональд Трамп подписал с акционерами соглашение, согласно которому его доля в компании сократилась до 25 процентов. Сеть казино вышла из банкротства в 2005 году.

В 1992 году сеть казино Трампа в Атлантик-Сити также подала заявление о банкротстве из-за долгов в размере миллиарда долларов.

Лента.ру