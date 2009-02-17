На Грузию обрушился торнадо

Над Западной Грузией пронесся торнадо. Как передает телеканал "Вести", в этих широтах впервые зафиксировано подобное природное явление. Ранее здесь наблюдались только ураганы.

По свидетельству очевидцев, в считанные минуты небо заволокло черными тучами, на землю обрушился вихрь. Ветер ломал деревья и срывал с домов крыши. Натиск стихии продолжался примерно 15 минут. В результате было повреждено более ста зданий. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас местные власти подсчитывают нанесенный ущерб.

Торнадо - это сильный вращающийся вихрь воздуха, обладающий относительно устойчивой скоростью ветра, которая может превышать 30 м/с. Вихрь вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли. Энергия торнадо сравнима с энергией эталонной атомной бомбы, подобной той, которую взорвали в США во время испытаний в Нью-Мексико в 1945 году.

РБК