США создадут базу в Гондурасе

Гондурас и США создадут базу для борьбы с наркотрафиком. Как сообщили представители военно-морских сил Гондураса, база будет создана в районе Карибского бассейна, у лагуны Каратаска на юго-востоке Гондураса. Ее строительство финансируется совместно Гондурасом и США и, как предполагается, будет завершено в начале 2010 г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Синьхуа.

Предполагается, что после завершения строительства база станет важнейшим пунктом снабжения и местом дислокации совместных войск Гондураса и США по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского моря.

В связи с особым географическим положением побережье Карибского моря на востоке Гондураса становится единственным путем транспортировки наркотиков колумбийскими торговцами на север. В последние годы морской патруль Гондураса перехватил в этом районе большое количество катеров и небольших самолетов по транспортировке наркотиков, однако значительный их объем все же проник в США.