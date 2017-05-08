Во Франции выбрали пекаря, который будет поставлять багеты для новоизбранного президента Макрона и его окружения

Во Франции кроме нового президента, выбрали и лучшего пекаря, который в течение года будет выпекать хлеб для главы государства и его окружения в Елисейском дворце, пишет ТСН.

Конкурс на лучший багет проходит в Париже уже 23 раз. В этом году за звание лучшего пекаря соревновались 140 претендентов.

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Победителя судьи конкурса определяли в течение 5 часов, ведь лучший багет должен отвечать строгим критериям: весить 250-300 граммов, иметь длину 55-65 сантиметров. Оценивались изделия по пяти основным критериям: выпечка, вкус, качество, мякиш, аромат и внешний вид.

Отмечается, что кроме возможности выпекать хлеб для нового президента страны, которым стал Эммануэль Макрон, победитель получил премию в 4 тысячи евро.

Как сообщал УНИАН ранее, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции.

Так, Макрон набрал 66,06% - за него отдали свои голоса 20,7 млн избирателей. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен набрала 33,94% голосов французов - за нее проголосовали 10,6 млн человек.