Палестинское движение ХАМАС избрало нового лидера – СМИ
20:20, 06 мая 2017Мир
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Согласно сообщению, Хания, который был вторым по значимости лицом в ХАМАСе, заменит лидера движения Халеда Мешаля, который уходит в отставку в конце срока полномочий.
Иллюстрация REUTERS
Палестинское исламистское движение ХАМАС избрало Исмаила Ханию своим новым политическим лидером.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения Фаузи Бархума в секторе Газа.
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Согласно сообщению, Хания, который был вторым по значимости лицом в ХАМАСе, заменит лидера движения Халеда Мешаля, который уходит в отставку в конце срока полномочий.
Новому лидеру ХАМАС 54 года. Он выходец из Газы. Был премьер-министром Палестины после победы движения на выборах в 2006 году и сформировал новое правительство, в которое вошли только представители движения ХАМАС.
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