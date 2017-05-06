Палестинское движение ХАМАС избрало нового лидера – СМИ

Палестинское исламистское движение ХАМАС избрало Исмаила Ханию своим новым политическим лидером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения Фаузи Бархума в секторе Газа.

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Согласно сообщению, Хания, который был вторым по значимости лицом в ХАМАСе, заменит лидера движения Халеда Мешаля, который уходит в отставку в конце срока полномочий.

Новому лидеру ХАМАС 54 года. Он выходец из Газы. Был премьер-министром Палестины после победы движения на выборах в 2006 году и сформировал новое правительство, в которое вошли только представители движения ХАМАС.