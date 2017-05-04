Россия, Турция и Иран согласовали создание зон безопасности в Сирии

Россия, Турция и Иран на межсирийских переговорах в Астане договорились о создании в Сирии зон деэскалации. Соответствующий меморандум подписали в четверг, 4 мая, главы делегаций этих трех стран, как сообщает DW.

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Цель создания подобных зон безопасности для гражданских лиц в северной, центральной и южной части Сирии - прекратить кровопролитие в охваченной гражданской войной арабской стране и запустить политический диалог. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, четыре зоны деэскалации должны охватить полностью провинцию Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хомс.

Глава делегации Сирии заявил, что Дамаск поддерживает эту инициативу. В свою очередь представители оппозиции выступили против, некоторые из них покинули зал заседания.