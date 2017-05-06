Дипломаты США и России встретятся 8 мая в Нью-Йорке

8 мая должна состояться встреча американских высокопоставленных дипломатов с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым для обсуждения двусторонних отношений.

Об этом сообщили в государственном департаменте США, передает Радио Свобода.

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В сообщении, обнародованном 5 мая, говорится, что Томас Шеннон, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, отправится из Вашингтона в Нью-Йорк для встречи с Рябковым.

В Госдепартаменте не сообщили больше деталей. Отмечается, что эта встреча будет происходить во время, когда США и Россия имеют значительные расхождения по ряду геополитических вопросов.