В деловом центре канадского Торонто прогремел взрыв

04:17, 02 мая 2017
Мир
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Точная причина взрыва и пожара устанавливаются.

REUTERS

В деловом центре канадского Торонто прогремел взрыв, сообщает CTV Toronto.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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Район взрыва перекрыла полиция, закрыли одну станцию метро. На месте происшествия идет сильный дым из решетки канализационного люка.

REUTERS

По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Точная причина взрыва и пожара устанавливается.

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Теги: #взрыв#Торонто