В деловом центре канадского Торонто прогремел взрыв
04:17, 02 мая 2017Мир
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Точная причина взрыва и пожара устанавливаются.
На месте происшествия идет сильный дым из решетки канализационного люка / REUTERS
В деловом центре канадского Торонто прогремел взрыв, сообщает CTV Toronto.
Пострадавших в результате инцидента нет.
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@CP24 still going pic.twitter.com/CbLwyS2N6s— Matt Stone (@mattstone76) May 1, 2017
Район взрыва перекрыла полиция, закрыли одну станцию метро. На месте происшествия идет сильный дым из решетки канализационного люка.
REUTERS
По данным пожарных, загорелись подземные трансформаторы. Точная причина взрыва и пожара устанавливается.
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