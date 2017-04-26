Во Франции оштрафовали мэра, который заявил, что "есть пределы толерантности"

Мэр города Безье на юге Франции Робер Менар оштрафован парижским судом на две тысячи евро за разжигание ненависти, после того как заявил, что в местных школах слишком много мусульманских детей, сообщает Русская служба Би-би-си.

Первого сентября 2016 года, в первый учебный день, он написал в своем "Твиттере", что заметил "большое замещение". Этот термин во Франции используется для описания вытеснения белого христианского населения мигрантами.

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Несколько дней спустя Менар заявил на телеканале LCI: "В классе в центре моего города 91% детей - мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности".

При этом французские законы запрещают собирать статистику об этнической принадлежности или религиозных убеждениях людей.

В ответ на критику в свой адрес Менар заявил, что "просто описал ситуацию в моем городе. "Это не оценочное суждение, это факт. Это то, что я вижу", - сказал Менар, пообещав обжаловать свой штраф.

Формально Менар - независимый политик, но при этом он поддерживает правую партию "Национальный фронт", выступающую против притока мигрантов в страну, и получает взаимную поддержку.

Лидер партии Марин Ле Пен примет участие во втором туре президентских выборов 7 мая. Соперничать с ней будет центрист Эммануэль Макрон. У Макрона по итогам воскресных выборов 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%.

На время выборов Ле Пен временно ушла с поста главы "Национального фронта", объяснив это желанием быть "выше партийных интересов".