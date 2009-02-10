Барак Обама: промедление превратит кризис в катастрофу

Рецессия экономики США настолько ослабила частный сектор, что теперь только правительство может спасти ситуацию. Такое мнение выразил президент страны Барак Обама в ходе пресс-конференции, передает телеканал CNN.

Он отметил, что "одно только снижение налогов не поможет решить финансовые трудности".

Б.Обама в очередной раз напомнил, что дальнейшие промедления в действиях усугубят экономический кризис, превратив ситуацию в катастрофу.

Кризис, развернувшийся в США, не обычный, не заурядная рецессия экономики, подчеркнул Барак Обама. И хотя план по поддержке экономики не является идеальным ("никакой план не является идеальным"), промедление может оказаться еще губительнее для экономики страны. Однако если в США сейчас будут предприняты правильные шаги по пути поддержания экономики, то прогресс будет отмечен уже в 2010 г.

В то же время он сказал, что 2009 г. будет "тяжелым".

Глава Белого дома отметил, что сначала следует создать новые рабочие места, затем нормализовать ситуацию на рынках и, наконец, стабилизировать рынок жилья.

Первостепенная задача его, как президента США, состоит в том, чтобы убедиться, что средства, направленные на поддержание экономики страны, используются по назначению.

Он отметил, что "пока неясно, понадобятся ли дополнительные средства и в каком объеме", решение будет принято, когда "станет видно, что план работает".

Американский лидер также сообщил, что правительство намерено предпринимать шаги к восстановлению доверия к банковской системе.