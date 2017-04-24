Продолжение блокбастера "Аватар": объявлены даты выхода четырех фильмов

Съемочная группа фильма "Аватар" сообщила о начале работы над четырьмя фильмами, которые станут продолжением суперкассовой кинокартины 2009 года, снятой режиссером Джеймсом Кэмероном.

Читайте также"Боевой аватар" Путина оказался старым манипулятором на американском Wi-Fi

Первый фильм выйдет 18 декабря 2020 года;

второй - 17 декабря 2021 года;

третий - 20 декабря 2024 года;

четвертый - 19 декабря 2025 года.

Сообщается, что сниматься фильмы будут одновременно.

Ранее кинокомпания Disney опубликовала проморолик, рассказывающий о новой тематической зоне в парке развлечений Disney's Animal Kingdom, который посвящен вселенной фильма "Аватар".

Кинокартина вышла на экраны в 2009 году, собрав в прокате 2,8 млрд долл. Таким образом режиссер Джеймс Кэмерон побил собственный мировой рекорд кассовости, поставленный фильмом "Титаник".