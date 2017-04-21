Теракт на Елисейских Полях: СМИ рассказали о личности парижского стрелка
10:28, 21 апреля 2017Мир
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В 2005 году стрелок был осужден на 15 лет колонии за нападение на полицейских.
Иллюстрация REUTERS
Мужчина, совершивший накануне вечером нападение на полицейских в центре Парижа, являлся опасным рецидивистом и ранее был судим.
Об этом сообщает радиостанция France Info.
По предварительным данным, речь идет о 39-летнем гражданине Франции, который в 2005 году был осужден на 15 лет колонии за нападение на полицейских с целью их убийства.
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Отмечается, что он родился в департаменте Валь-де-Марн, а в последнее время проживал в департаменте Сена и Марна.
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