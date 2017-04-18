"Убийца с Facebook": в США нашли мертвым преступника, который транслировал убийство в соцсети

В США убийца, который транслировал преступление в Facebook, застрелился в собственном авто в ходе погони с полицией. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина застрелился за рулем своего авто в городе Эри, штат Пенсильвания. Полиция подтверждает, что нашла его тело с огнестрельным ранением. Место происшествия оцеплено полицией.

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«Убийца с Facebook» Стив Стивенс был замечен после 11 часов утра встревоженным гражданином вблизи пересечения Буффало-роуд и Даунинг-авеню в Эри, штат Пенсильвания», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции заявили, что разыскивают мужчину, который совершил убийство в прямом эфире в Facebook. На видео подозреваемый заявил, что совершил еще несколько убийств, однако полиции пока не удалось проверить эту информацию. Отмечалось, что жертвой убийцы стал 78-летний мужчина.