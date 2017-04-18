В США за считанные часы до исполнения приговора суд приостановил казнь осужденных

В США за считанные часы до исполнения смертного приговора Верховный суд штата Арканзас приостановил казнь двух осужденных за убийство.

Как сообщает Euronews, Дон Дэвис и Брюс Уард отсидели за решеткой более 20 лет и должны были получить смертельную инъекцию в ночь на понедельник. Однако адвокат подал ходатайство о проверке их психического состояния.

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В общем на апрель в Арканзасе были запланированы рекордные 8 казней в течение 11 дней. Смертельные приговоры в штате не выполняли в течение прошлых 12 лет. Однако сейчас губернатор Арканзаса распорядился поторопиться из-за окончания срока годности растворов для смертельных инъекций.

Ранее компании-производители таких веществ запретили использовать свой продукт для исполнения казней и отказались продавать растворы американским пенитенциарным органам.

Тем временем по США распространяется кампания за отмену смертной казни.