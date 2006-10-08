Франция может потерять Турцию

Принятие парламентом Франции закона, предусматривающего наказание за отрицание геноцида армян, "поставит под угрозу результат многолетней работы - инвестиции, и, если уместно так говорить, Франция потеряет Турцию".

Как передает ИА REGNUM, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Намик ТАН.

"Армянский вопрос отравлял двусторонние отношения в прошлом, но этот закон нанесет необратимый вред нашим отношениям", - заявил он.

Сенат Франции 12 октября обсудит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида армян - в первый раз в виде штрафа в размере 57 тыс. долларов, а впоследствии тюремного заключения сроком до 5 лет.

Недавно в ходе предвыборной кампании в Нидерландах из предвыборной гонки были исключены кандидаты, которые отрицают геноцид армян, отмечает агентство.

Как известно, Турция не признает геноцид армян и называет те события гражданской войной.

В 1915 году на территории Восточной Турции состоялось массовое истребление армянского народа по национальному признаку. Жертвой этого преступления стали 1,5 миллиона армян, свыше 600 тысяч из них стали беженцами.

Армянская диаспора в три раза превышает количество населения Армении.

Киев. 8 октября. УНИАН. Принятие парламентом Франции закона, предусматривающего наказание за отрицание геноцида армян, "поставит под угрозу результат многолетней работы - инвестиции, и, если уместно так говорить, Франция потеряет Турцию".

Как передает ИА REGNUM, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Намик ТАН.

"Армянский вопрос отравлял двусторонние отношения в прошлом, но этот закон нанесет необратимый вред нашим отношениям", - заявил он.

Сенат Франции 12 октября обсудит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида армян - в первый раз в виде штрафа в размере 57 тыс. долларов, а впоследствии тюремного заключения сроком до 5 лет.

Недавно в ходе предвыборной кампании в Нидерландах из предвыборной гонки были исключены кандидаты, которые отрицают геноцид армян, отмечает агентство.

Как известно, Турция не признает геноцид армян и называет те события гражданской войной.

В 1915 году на территории Восточной Турции состоялось массовое истребление армянского народа по национальному признаку. Жертвой этого преступления стали 1,5 миллиона армян, свыше 600 тысяч из них стали беженцами.

Армянская диаспора в три раза превышает количество населения Армении.