Франция может потерять Турцию
12 октября Сенат обсудит законопроект
Принятие парламентом Франции закона, предусматривающего наказание за отрицание геноцида армян, "поставит под угрозу результат многолетней работы - инвестиции, и, если уместно так говорить, Франция потеряет Турцию".
Как передает ИА REGNUM, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Намик ТАН.
"Армянский вопрос отравлял двусторонние отношения в прошлом, но этот закон нанесет необратимый вред нашим отношениям", - заявил он.
Сенат Франции 12 октября обсудит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида армян - в первый раз в виде штрафа в размере 57 тыс. долларов, а впоследствии тюремного заключения сроком до 5 лет.
Недавно в ходе предвыборной кампании в Нидерландах из предвыборной гонки были исключены кандидаты, которые отрицают геноцид армян, отмечает агентство.
Как известно, Турция не признает геноцид армян и называет те события гражданской войной.
В 1915 году на территории Восточной Турции состоялось массовое истребление армянского народа по национальному признаку. Жертвой этого преступления стали 1,5 миллиона армян, свыше 600 тысяч из них стали беженцами.
Армянская диаспора в три раза превышает количество населения Армении.
Киев. 8 октября. УНИАН. Принятие парламентом Франции закона, предусматривающего наказание за отрицание геноцида армян, "поставит под угрозу результат многолетней работы - инвестиции, и, если уместно так говорить, Франция потеряет Турцию".
Как передает ИА REGNUM, об этом заявил официальный представитель МИД Турции Намик ТАН.
"Армянский вопрос отравлял двусторонние отношения в прошлом, но этот закон нанесет необратимый вред нашим отношениям", - заявил он.
Сенат Франции 12 октября обсудит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание геноцида армян - в первый раз в виде штрафа в размере 57 тыс. долларов, а впоследствии тюремного заключения сроком до 5 лет.
Недавно в ходе предвыборной кампании в Нидерландах из предвыборной гонки были исключены кандидаты, которые отрицают геноцид армян, отмечает агентство.
Как известно, Турция не признает геноцид армян и называет те события гражданской войной.
В 1915 году на территории Восточной Турции состоялось массовое истребление армянского народа по национальному признаку. Жертвой этого преступления стали 1,5 миллиона армян, свыше 600 тысяч из них стали беженцами.
Армянская диаспора в три раза превышает количество населения Армении.