Теракт в Петербурге: количество жертв выросло

В среду в клинике Санкт-Петербурга скончался еще один пострадавший при теракте в метро, находившийся в тяжелом состоянии. Его имя не называется.

Общее количество жертв достигло 15 человек, включая террориста-смертника, сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина, передает Интерфакс.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте.

По версии следствия, непосредственным исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.