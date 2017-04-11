Трамп послал важный месседж и для Украины, и для Путина - российский политолог

Ракетные удары США по авиабазе сирийского правительства - очень важный месседж для Украины и для Путина. Об этом в интервью Liga.net рассказал российский политолог Андрей Зубов.

"Нам очень важно было убедиться, что Трамп чувствителен к таким вещам, как, скажем, применение химического оружия против сирийцев. Что он чувствителен к подобным вопиющим нарушениям международного права. А раз так, то он будет чувствителен и к нарушениям международного права в отношении Украины. И если, не дай Бог, Путину взбредет в голову начать новое наступление на Донбассе, - теперь он знает, каким может быть ответ", - отметил он.

Читайте такжеВ России говорят о войне, чтобы скрыть полный провал политики Путина – российский историк

При этом, по словам Зубова, Путин действительно верит, что США хотят уничтожить Россию.

"Это кэгэбэшная ментальность. Что США хотят сделать Россию зависимой страной. Путин мыслит категориями, которым его учили в школе КГБ, понимаете? Он хочет сделать Россию тем, чем был Советский Союз в эпоху холодной войны. Это его мечта-максимум. Но это невозможно", - подчеркнул российский политолог.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» было выпущено в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.