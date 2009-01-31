Медведев говорит, что не будет закрывать глаза на промахи Путина

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что, несмотря на товарищеские отношения с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, не собирается закрывать глаза на недостатки работы правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному телевидению.

«Вы знаете, у меня очень хорошие отношения с премьер-министром, с Владимиром ПУТИНЫМ. Мы давние коллеги, и я работал у Президента ПУТИНА. Теперь мы вместе работаем, я как Президент, он как премьер-министр, которого я предложил, поэтому у нас хорошие, товарищеские отношения, но это не значит, что Президент должен закрывать глаза на проблемы, которые существуют. Поэтому во время встреч с правительством, с министрами, конечно, я обращаю внимание на те недостатки, которые существуют, это нормально абсолютно», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Это вполне нормальный такой процесс, и здесь в центре должны быть не чьи-то амбиции или чьё-то понимание тех или иных проблем, а реальные интересы граждан нашей страны. Из этого я исхожу, и из этого исходит и премьер-министр, так что здесь никаких проблем нет», - заверил Президент РФ.