Главой Республиканской партии США впервые стал афроамериканец

Председателем Национального комитета Республиканской партии США впервые был избран афроамериканец Майкл Стил (Michael Steele), сообщает агентство France Presse.

"Для американцев, которые верят в будущее этой страны, для тех, кто с нами не согласен, настало время для чего-то совершенно другого. И мы это им предоставим", - заявил новый лидер республиканцев, добавив, что ему одному не справиться. Стил также отметил историческое значение состоявшихся в пятницу выборов и пообещал придать развитию партии новое направление.

50-летний бывший вице-губернатор штата Мэриленд считает себя "республиканцем линкольновского типа". Авраам Линкольн, 16-й президент США, также является политическим кумиром первого темнокожего президента США Барака Обамы, напоминает AFP.

В 2008 году республиканцы уступили демократам большинство мест в обеих палатах Конгресса США, а на президентских выборах в ноябре кандидат от Республиканской партии Джон Маккейн набрал 173 голоса выборщиков, в то время как демократ Обама заручился поддержкой 365.

Лента.ру