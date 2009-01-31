Главой Республиканской партии США впервые стал афроамериканец
Майкл Стил обещает новое направление
Председателем Национального комитета Республиканской партии США впервые был избран афроамериканец Майкл Стил (Michael Steele), сообщает агентство France Presse.
"Для американцев, которые верят в будущее этой страны, для тех, кто с нами не согласен, настало время для чего-то совершенно другого. И мы это им предоставим", - заявил новый лидер республиканцев, добавив, что ему одному не справиться. Стил также отметил историческое значение состоявшихся в пятницу выборов и пообещал придать развитию партии новое направление.
50-летний бывший вице-губернатор штата Мэриленд считает себя "республиканцем линкольновского типа". Авраам Линкольн, 16-й президент США, также является политическим кумиром первого темнокожего президента США Барака Обамы, напоминает AFP.
В 2008 году республиканцы уступили демократам большинство мест в обеих палатах Конгресса США, а на президентских выборах в ноябре кандидат от Республиканской партии Джон Маккейн набрал 173 голоса выборщиков, в то время как демократ Обама заручился поддержкой 365.