На Донбассе в ДТП погиб российский военный - разведка

На Донбассе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб российский военный.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«3 апреля во результате дорожно-транспортного происшествия был травмирован гражданин РФ, командир роты 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. Вследствие непрофессионального оказания потерпевшему медицинской помощи и потери крови он скончался. Командованием полка принимаются меры по передаче тела погибшего родственникам и вывозу его на территорию России», - говорится в сообщении.

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При этом в разведке отмечают, что командование 1 АК, ссылаясь на то, что офицер находился в состоянии алкогольного опьянения, и на нехватку средств, отказывается выплачивать компенсацию и возмещать расходы на транспортировку и захоронение погибшего военнослужащего на территории России.