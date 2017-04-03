The Daily Beast: Взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга. За ним последовали теории заговора

Ужасный взрыв в метро, убивший, по меньшей мере, девять человек, вызывает шок – и цинизм.

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Взрыв бомбы в метро Санкт-Петербурга. За ним последовали теории заговора", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

По данным российских информационных агентств, в понедельник в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 9 человек и около 50 взрослых и детей получили ранения.

Переполненный поезд метро, пораженный взрывом, проезжал между станциями "Сенная" и "Технологический институт" около 15:00. Свидетели, которые находились в одном из вагонов, говорили об "оглушающем взрыве, сильном запахе и дыме". Выжившие жертвы истекали кровью, у многих были сожжены волосы на голове, ожоги на теле. Увидев дым, "пассажиры в других вагонах запаниковали, две женщины упали в обморок", - говорит местная студентка Полина, в разговоре с интернет-изданием "Paperpaper".

Сенатор Виктор Озеров, ответственный за безопасность в Федеральном Собрании Российской Федерации, заявил, что "есть все признаки террористического акта". "Известия" сообщили, что, по словам ветерана специального подразделения, расследующего нападение, бомбардировку совершил джихадистский террорист-самоубийца.

На первых фотографиях трагедии были испуганные, пассажиры в крови, окровавленные полы, выбитые взрывом окна и двери в разбомбленном метро.

В ответ российские власти закрыли метро, что стало причиной проблем с транспортом и пробок в Санкт-Петербурге. Водители такси бесплатно подвозили людей.

Атака совпала с организованным Кремлем ежегодным мероприятием "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге, в котором участвовали президент Владимир Путин и 500 журналистов со всей России.

Вскоре после атаки "LifeNews" опубликовали видеоролик, в котором президент Путин улыбается и обнимает президента Беларуси Александра Лукашенко. Оба лидера выразили соболезнования семьям погибших.

С тех пор как Владимир Путин пришел к власти в 1999 году, россияне узнали о сотнях террористических атак – взрывали квартиры, автомобили, здания, поезда и самолеты.

Путин так часто использовал их, чтобы укрепить свою власть, что люди часто склонны, без каких-либо доказательств, верить теориям заговоров, согласно которым за нападениями стоят российские спецслужбы или различные могущественные кланы.

Комментируя трагедию, прокремлевский писатель и политический аналитик Александр Проханов заявил в телешоу "Время", что антикоррупционные протесты в этом месяце и нападение в метро планировались одним и тем же оппозиционным центром, будто бы призывая власти применять еще более суровые меры против противников.

В понедельник российские интернет-блогеры прокомментировали жестокое нападение на мирных пассажиров в центре Санкт-Петербурга.

Одни обвиняли в трагедии участие России в Сирии, другие – плохую работу ФСБ. "Власти поняли, как отвлечь внимание людей от протестов", - сообщила блогер, Дарья Жукова, в своем посте на сайте Republic.ru.

На том же сайте другой блогер Вася Батарейкин вспомнил о недавней авиакатастрофе в Сочи, в результате которой погибло 92 пассажира, музыканта и добровольца по пути в Сирию. "Будет так же, как с тем самолетом – никто не вспомнит о причинах; власти превратят это в лицемерие, и используют трагедию, чтобы повысить свои рейтинги".

Семь лет назад Москву потрясла серия терактов в метро. Две женщины-смертницы взорвали себя на станциях московского метро в час пик 29 марта 2010 года. Тогда, по меньшей мере, 40 человек были убиты и более 100 получили ранения.

В понедельник люди в Москве чувствовали боль жертв и семей в Санкт-Петербурге. Но в модном кафе Jean-Jacques Café один молодой человек спросил друга: "Интересно, кого они обвинят в этом теперь".

На что его друг ответил: "Я всегда задаюсь вопросом, кто бы ни убивал людей, почему они не взрывают правительственные здания, а нацеливаются на совершенно невинных пассажиров метро".