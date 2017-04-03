В России уничтожили 11 тысяч тонн санкционных продуктов

В России, по состоянию на 3 апреля, уничтожили 11 тысяч тонн санкционных продуктов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

При этом отмечается, продуктов животного происхождения уничтожили более 400 тонн.

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"На 3 апреля 2017 года задержано 10 816 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 10 670 тонн. Задержано 465 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 402 тонны", — говорится в сообщении.