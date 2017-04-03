В сети появился финальный трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи (видео)

Главную роль в «Мече короля Артура» исполнил Джуд Лоу.

Сценарий фильма написан по мотивам легенд о короле Артуре. Сюжет разворачивается вокруг уличного бойца Артура из Лондиниума (древнее название Лондона), пишет "Медуза". Читайте такжеТрамп стал одним из "героев" скандального фильма соратника Клинтона о проблемах климата (видео) Молодой Артур находит меч Экскалибур, присоединяется к движению сопротивления и пытается свергнуть тирана Вортигема. Главные роли в «Мече короля Артура» исполнили Джуд Лоу, Чарли Ханнэм и Эйдан Гиллен.

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