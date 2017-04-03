В сети появился финальный трейлер фильма "Меч короля Артура" Гая Ричи (видео)
13:46, 03 апреля 2017Мир
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Главную роль в «Мече короля Артура» исполнил Джуд Лоу.
Король Артур / скриншот
Сценарий фильма написан по мотивам легенд о короле Артуре.
Сюжет разворачивается вокруг уличного бойца Артура из Лондиниума (древнее название Лондона), пишет "Медуза".
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Молодой Артур находит меч Экскалибур, присоединяется к движению сопротивления и пытается свергнуть тирана Вортигема.
Главные роли в «Мече короля Артура» исполнили Джуд Лоу, Чарли Ханнэм и Эйдан Гиллен.
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