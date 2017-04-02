Италия договорилась с ливийскими племенами о борьбе с мигрантами

Итальянское правительство договорилось с враждующими племенами на юге Ливии о борьбе с нелегальной миграцией из африканских стран к югу от Сахары, как сообщает DW.

В целом 60 лидеров племен - среди них туареги с юго-запада и тубу с востока - пришли к согласию относительно плана из 12 пунктов. На 72-часовых тайных переговорах в Риме также присутствовал представитель международно признанного правительства Ливии.

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Стороны соглашения не сообщили ее детали, однако официально власть Италии обосновывает договоренность попыткой предотвратить гибель беженцев во время пересечения Средиземного моря и угрозе нападений исламистов в пустыне. Италия также заявила, что будет поддерживать программы по профессиональному обучению в Ливии для предотвращения развития преступности.

Южную, преимущественно пустынную часть Ливии контролируют племена, враждующие между собой и поддерживающие разный уровень связей с двумя правительствами страны. Юг Ливии является пересечением многочисленных потоков наркотрафика, торговли оружием и перевозки нелегальных мигрантов.