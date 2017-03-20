За сутки в Средиземном море спасли более трех тысяч беженцев

В Средиземном море у ливийского побережья в ходе 25 различных спасательных операций в течение 24 часов было обнаружено 3315 беженцев. Об этом сообщает DW, ссылаясь на итальянское информационное агентство Ansa.

Только спасателями немецко-итальянско-французской неправительственной организации SOS Mediterranee в течение одной ночи с девяти плавсредств спасли 946 беженцев, среди них 200 детей, которые "находились без сопровождения и рисковали своими жизнями ради лучшего будущего", сообщает организация в своем микроблоге Twitter.

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Увеличение количества людей, пытающихся пересечь морской простор в надежде достичь европейских берегов, может быть связанным с улучшением погодных условий.

Территория Ливии сейчас является узловым пунктом для миграционных потоков из Африки в сторону Европы и ареной деятельности многочисленных группировок нелегальных перевозчиков людей.

По данным итальянской береговой охраны, с начала 2017 года в Италию прибыли уже 16 206 беженцев, при этом по меньшей мере 542 человека погибли. За аналогичный период прошлого года берегов Италии достигли морским путем 11 911 нелегальных мигрантов.

На 20 марта в Риме запланирована встреча министров внутренних дел европейских стран, а также представителей североафриканских государств, которые намерены обсудить ситуацию вокруг миграционной кризиса.